"Спартак" предложит Глушакову расторжение контракта

По информации "СЭ", "Спартак" намерен предложить полузащитнику Денису Глушакову расторжение действующего контракта.

Договор с 32-летним полузащитником истекает в июне следующего года – по контракту зарплата футболиста составляет около 2,7 миллиона евро. Красно-белые могут предложить вариант, при котором компенсация составит около половины годовой зарплаты – в случае разрыва контракта игрок становится свободным агентом и может переходить в другой клуб без компенсации.

Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года, за это время он провел 173 матча в футболке красно-белых во всех турнирах и забил 23 мяча. (Сергей Егоров)