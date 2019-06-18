Глушаков близок к переходу в "Сочи"

По данным "СЭ", в ближайшее время должно быть официально объявлено о заключении контракта 32-летнего полузащитника Дениса Глушакова с "Сочи". При этом с клубом-новичком РПЛ футболист подпишет контракт в качестве свободного агента.

Как мы уже сообщали, "Спартак", который пока владеет правами на хавбека, намерен прекратить трудовые отношения с игроком, выплатив половину суммы зарплаты, остающейся по договору – он действует до июня 2020 года. Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год.

Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон. При этом у ветерана есть вариант с "Крыльями Советов". (Вячеслав Короткин) ​

Еременко остался в "Ростове". Куда перейдет Глушаков?

Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице