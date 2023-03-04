«Спартак» поздравил Реброва с днем рождения

«Спартак» поздравил технического координатора Артема Реброва с днем рождения. 4 марта ему исполнилось 39 лет.

«Поздравляем чемпиона России в составе «Спартака», а ныне технического координатора клуба, и желаем больших успехов в работе. С днем рождения, Артем Геннадьевич», — сказано в сообщении клуба.

Ребров выступал в составе «Спартака» с 2011 по 2021 год. Вместе с клубом бывший вратарь выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Сразу после завершения карьеры он был назначен на пост технического координатора красно-белых.