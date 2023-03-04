Лещук: «Смолов сказал Овечкину: «Я тебе в «офис» покачу, и ты забьешь». Так и получилось»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» вспомнил, как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал».

— Какие воспоминания остались от игры за вас Александра Овечкина, его гола в ворота «Амкала»? Каким он был в общении с футболистами?

— Очень дружелюбный и открытый. Рад был сидеть рядом с ним в раздевалке, с открытым ртом его слушал. Понятно, что он больше со старшими общался — Смоловым, Паршивлюком. Память об этом моменте останется у меня надолго. И у меня теперь есть большое желание приехать в Вашингтон на игру «Кэпиталз». Может, удастся после игры пересечься.

— Какой-нибудь забавный эпизод, связанный с Овечкиным, в те дни был?

— Был. Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Смеётся, говорит: «Ну куда вы так разминаетесь?! Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке». Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. А после нашей разминки весь мокрый. Доктор Саше и нашатырь дает, и всякие гели, чтобы он в себя пришел. Мы думали — как он выдержит десять минут в игре? Ну, и забавный эпизод был, как он парня-блогера бортанул, выкинул как из маршрутки.

— А потом Овечкин взял и забил. Вы офигели?

— Да-а! Когда он до того приехал на базу, Смолов ему говорит: «Я тебе в офис покачу, и ты забьешь». Так и получилось. Слева из штрафной пробил — точно из своего левого круга вбрасывания! Это и мастерство, и удача. Сыграл десять минут в футбол с профессионалами — и забил. Я подписался в Telegram на журналиста Павла Лысенкова, который много пишет об НХЛ и об Овечкине, и каждое утро смотрю — забил ли Саша. Очень надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки!