«Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «Лейпциг»
13:14
«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско с назначением в «Лейпциг».
«Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого «Лейпцига». Удачи, Доменико!» — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.
Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого «Лейпцига» ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Удачи, Доменико! ? https://t.co/qWz8NUaIia
Сегодня, 9 декабря, «Лейпциг» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера команды. Контракт с 36-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2023 года.
До прихода в «Лейпциг» Тедеско работал со «Спартаком» с октября 2019 по май 2021 года. Вместе с красно-белыми немец стал серебряным призером Тинькофф РПЛ-2020/21.
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