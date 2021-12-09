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«Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «Лейпциг»

13:14
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско с назначением в «Лейпциг».

«Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого «Лейпцига». Удачи, Доменико!» — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.

Сегодня, 9 декабря, «Лейпциг» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера команды. Контракт с 36-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2023 года.

До прихода в «Лейпциг» Тедеско работал со «Спартаком» с октября 2019 по май 2021 года. Вместе с красно-белыми немец стал серебряным призером Тинькофф РПЛ-2020/21.

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Иван Торопцев все материалы автора

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