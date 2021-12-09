«Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «Лейпциг»

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско с назначением в «Лейпциг».

«Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого «Лейпцига». Удачи, Доменико!» — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.

Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого «Лейпцига» ?



Удачи, Доменико! ? https://t.co/qWz8NUaIia — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

Сегодня, 9 декабря, «Лейпциг» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера команды. Контракт с 36-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2023 года.

До прихода в «Лейпциг» Тедеско работал со «Спартаком» с октября 2019 по май 2021 года. Вместе с красно-белыми немец стал серебряным призером Тинькофф РПЛ-2020/21.