«Спартак» поздравил Ломовицкого с днем рождения и пожелал вернуться еще сильнее
17:46
«Спартак» поздравил с днем рождения воспитанника команды Александра Ломовицкого. Полузащитнику, выступающему на правах аренды за тульский «Арсенал», исполнилось 22 года.
«Поздравляем Сашу, желаем успехов в текущем сезоне и вернуться в родной клуб еще сильнее!» — говорится в поздравлении.
В нынешнем сезоне Ломовицкий провел в РПЛ 16 матчей (один — за «Спартак») и забил 2 мяча.
? Сегодня празднует день рождения Александр Ломовицкий!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 27, 2020
Воспитаннику «Спартака», выступающему на правах аренды за тульский «Арсенал», исполнилось 22 года.
Поздравляем Сашу, желаем успехов в текущем сезоне и вернуться в родной клуб еще сильнее!?? pic.twitter.com/ChiHlLD10z
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