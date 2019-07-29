"Спартак" поздравил Кутепова с 26-летием

Пресс-служба "Спартака" поздравила защитника Илью Кутепова с 26-летием.
Кутепов выступает за красно-белых с декабря 2012-го. За это время игрок провел за "Спартак" 78 матчей и забил 2 гола, стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка-2017.
"Поздравляем Илью с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе "Спартака"!" – написано в сообщении пресс-службы красно-белых.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-07-28-pozdravlyayem_ilyu_kutepova/
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