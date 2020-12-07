«Спартак» поздравил Джона Терри с 40-летием
14:32
«Спартак» поздравил экс-защитника «Челси» и сборной Англии с юбилеем. Сегодня футболисту исполнилось 40 лет.
— С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве, — говорится в сообщении.
Напомним, что в 2018 году англичанин могу перейти в «Спартак», однако в последний момент трансфер сорвался. Спустя месяц после этог Терри завершил спортивную карьеру.
С юбилеем, Легенда!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 7, 2020
Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве ?
? Дарья Исаева/СЭ pic.twitter.com/CGiTKJOgIF
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