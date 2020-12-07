РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» поздравил Джона Терри с 40-летием

14:32
Теги:

«Спартак» поздравил экс-защитника «Челси» и сборной Англии с юбилеем. Сегодня футболисту исполнилось 40 лет.

— С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве, — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2018 году англичанин могу перейти в «Спартак», однако в последний момент трансфер сорвался. Спустя месяц после этог Терри завершил спортивную карьеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир