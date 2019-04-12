"Спартак" поздравил Адриану с днем рождения, опубликовав подборку его голов

"Спартак" поздравил с днем рождения нападающего Луиза Адриану. В пятницу бразильцу исполнилось 32 года.

- С днем рождения, Луиз! Голы нашего бомбардира можно пересматривать бесконечно, - говорится в сообщении "Спартака" в Твиттере.

Адриану выступает за "Спартак" с января 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок. В текущем сезоне бразилец провел 28 матчей за "Спартак", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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