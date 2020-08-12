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«Спартак» попрощался с врачом Бутовским. А он «попытался утащить» Мирзова за собой в «Рубин»

19:55

«Спартак» в Twitter опубликовал видео расставания с врачом Михаилом Бутовским. Для специалиста, который уходит в «Рубин» устроили проводы в виде «туннеля». Врач подхватил и приподнял Резиуана Мирзова.

«Михаил Бутовский сегодня попрощался с нашей командой и, кажется, попытался утащить Резиуана Мирзова в «Рубин», — говорится в сообщении клуба.

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