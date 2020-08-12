«Спартак» попрощался с врачом Бутовским. А он «попытался утащить» Мирзова за собой в «Рубин»
19:55
«Спартак» в Twitter опубликовал видео расставания с врачом Михаилом Бутовским. Для специалиста, который уходит в «Рубин» устроили проводы в виде «туннеля». Врач подхватил и приподнял Резиуана Мирзова.
«Михаил Бутовский сегодня попрощался с нашей командой и, кажется, попытался утащить Резиуана Мирзова в «Рубин», — говорится в сообщении клуба.
Михаил Бутовский сегодня попрощался с нашей командой и, кажется, попытался утащить Резиуана Мирзова в «Рубин» ? pic.twitter.com/mIp6ymy9zw— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 12, 2020
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