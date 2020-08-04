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«Спартак» пообещал владельцам абонементов на прошлый сезон право первыми приобрести билеты

22:43
Стадион &quot;Открытие Арена&quot;. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион &quot;Открытие Арена&quot;. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» обратился к болельщикам в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. В клубе отмечают, что в полной мере реализовать абонементную программу невозможно.

«Дорогие красно-белые! Нам хотелось бы видеть заполненные трибуны «Открытие Арены», но, к сожалению, из-за всевозможных ограничений мы не можем реализовать абонементную кампанию на сезон-2020/21 в полном объеме, — говорится в сообщении. — Обещаем, что владельцы абонементов на сезон 19/20 получат приоритетное право первыми приобрести билеты на матчи РПЛ. О билетной программе на воскресный матч с «Сочи» планируем рассказать завтра. Ждем вас на стадионе!»

Матч первого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» состоится 9 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1290730196291723264

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