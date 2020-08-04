«Спартак» пообещал владельцам абонементов на прошлый сезон право первыми приобрести билеты

«Спартак» обратился к болельщикам в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. В клубе отмечают, что в полной мере реализовать абонементную программу невозможно.

Дорогие красно-белые!



Нам хотелось бы видеть заполненные трибуны «Открытие Арены», но, к сожалению, из-за всевозможных ограничений мы не можем реализовать абонементную кампанию на сезон 20/21 в полном объёме. — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2020

«Дорогие красно-белые! Нам хотелось бы видеть заполненные трибуны «Открытие Арены», но, к сожалению, из-за всевозможных ограничений мы не можем реализовать абонементную кампанию на сезон-2020/21 в полном объеме, — говорится в сообщении. — Обещаем, что владельцы абонементов на сезон 19/20 получат приоритетное право первыми приобрести билеты на матчи РПЛ. О билетной программе на воскресный матч с «Сочи» планируем рассказать завтра. Ждем вас на стадионе!»

Обещаем, что владельцы абонементов на сезон 19/20 получат приоритетное право первыми приобрести билеты на матчи РПЛ.



О билетной программе на воскресный матч с «Сочи» планируем рассказать завтра.



Ждём вас на стадионе! #Силавединстве — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2020

Матч первого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» состоится 9 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.