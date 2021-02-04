«Спартак» показал разминку на пляже отеля в ОАЭ

Пресс-служба «Спартака» 4 февраля опубликовала в Twitter видео с разминки команды на сборе в Дубае (ОАЭ).

Красно-белые будут тренироваться в ОАЭ до 8 февраля, после чего проведут еще один сбор.

? Начали четвёртую неделю в ОАЭ разминкой на пляже отеля ?#КрасноБелыеСборы ?? pic.twitter.com/IPlGWSGhhA — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 4, 2021

3 февраля стало известно, что матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало встречи — в 19.30 (мск).