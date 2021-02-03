Стала известна дата матча 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак»
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) 3 февраля опубликовала на своем официальном сайте расписание матчей 1/8 финала Бетсити Кубка России-2020/21.
В субботу, 20 февраля состоятся две встречи: «Зенит» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак». На воскресенье, 21 февраля запланированы четыре матча: ЦСКА — «СКА-Хабаровск», «Локомотив» — «Тамбов», «Краснодар» — «Сочи» и «Ростов» — «Ахмат». В понедельник, 22 февраля пройдут еще две игры: «Уфа» — «Урал» и «Химки» — «Крылья Советов».
? Расписание матчей 1/8 финала Бетсити Кубка России. Первый матч — 20-го февраля. Время — московское. #РФС #БетситиКубокРоссии pic.twitter.com/1DsxwzqYUp— РФС (@rfsruofficial) February 3, 2021
Расписание матчей 1/8 финала Кубка России:
20 февраля
«Зенит» — «Арсенал» (17.00 мск)
«Динамо» — «Спартак» (19.30 мск)
21 февраля
ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (14.30 мск)
«Локомотив» — «Тамбов» (17.00 мск)
«Краснодар» — «Сочи» (17.00 мск)
«Ростов» — «Ахмат» (19.30 мск)
22 февраля
«Уфа» — «Урал» (12.00 мск)
«Химки» — «Крылья Советов» (14.30 мск)
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