Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) 3 февраля опубликовала на своем официальном сайте расписание матчей 1/8 финала Бетсити Кубка России-2020/21.

В субботу, 20 февраля состоятся две встречи: «Зенит» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак». На воскресенье, 21 февраля запланированы четыре матча: ЦСКА — «СКА-Хабаровск», «Локомотив» — «Тамбов», «Краснодар» — «Сочи» и «Ростов» — «Ахмат». В понедельник, 22 февраля пройдут еще две игры: «Уфа» — «Урал» и «Химки» — «Крылья Советов».

Расписание матчей 1/8 финала Кубка России:

20 февраля

«Зенит» — «Арсенал» (17.00 мск)

«Динамо» — «Спартак» (19.30 мск)

21 февраля

ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (14.30 мск)

«Локомотив» — «Тамбов» (17.00 мск)

«Краснодар» — «Сочи» (17.00 мск)

«Ростов» — «Ахмат» (19.30 мск)

22 февраля

«Уфа» — «Урал» (12.00 мск)

«Химки» — «Крылья Советов» (14.30 мск)