Стала известна сумма долгов «Тамбова», клуб требуют признать банкротом

31 января 2021 года состоялось внеочередное общее собрание членов Ассоциации Футбольный клуб «Тамбов», сообщает 1 февраля Тамбовский региональный общественный фонд содействия бизнесу

Заслушав генерального директора Ольгу Коновалову, было установлено, что общая сумма кредиторской задолженности клуба по состоянию на 24 января 2021 составляет 544,1 миллиона рублей. В сообщении говорится, что источники финансирования указанной задолженности отсутствуют. Общее собрание обязало генерального директора в кратчайшие сроки направить в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании клуба банкротом.

26 января сообщалось, что частная охранная организация из Воронежа намерена обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом «Тамбова». В своем заявлении ЧОП ссылается на наличие у футбольного клуба признаков банкротства, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 — ФЗ.

«Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.