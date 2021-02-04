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Стала известна сумма долгов «Тамбова», клуб требуют признать банкротом

01:56
Игроки &quot;Тамбова&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки &quot;Тамбова&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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31 января 2021 года состоялось внеочередное общее собрание членов Ассоциации Футбольный клуб «Тамбов», сообщает 1 февраля Тамбовский региональный общественный фонд содействия бизнесу

Заслушав генерального директора Ольгу Коновалову, было установлено, что общая сумма кредиторской задолженности клуба по состоянию на 24 января 2021 составляет 544,1 миллиона рублей. В сообщении говорится, что источники финансирования указанной задолженности отсутствуют. Общее собрание обязало генерального директора в кратчайшие сроки направить в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании клуба банкротом.

26 января сообщалось, что частная охранная организация из Воронежа намерена обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом «Тамбова». В своем заявлении ЧОП ссылается на наличие у футбольного клуба признаков банкротства, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 — ФЗ.

«Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Дополнительная информация:

http://sobiz-fond.ru/news/2972-dela-futbolnyie.html

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