"Спартак" подтвердил расторжение контракта с Комбаровым

"Спартак", как и сообщал ранее "СЭ", на своем официальном сайте подтвердил расторжение контракта с защитником Дмитрием Комбаровым. Соглашение с 32-летним футболистом расторгнуто по обоюдному согласию.
Действующий контракт истекал в июне 2020-го года. Комбаров играл за красно-белых с 2010 года. Всего в составе клуба он провел 274 матча, в которых забил 27 мячей.
По информации "СЭ", наибольшие шансы подписать Комбарова у самарских "Крыльев". Ранее "Спартак" расстался с Денисом Глушаковым.
⚡ «Спартак» и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 19, 2019
32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. В 2017-м Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.https://t.co/JJGcZZ8uaj#Спартак pic.twitter.com/fxRA822Nnx