"Спартак" подтвердил расторжение контракта с Комбаровым

"Спартак", как и сообщал ранее "СЭ", на своем официальном сайте подтвердил расторжение контракта с защитником Дмитрием Комбаровым. Соглашение с 32-летним футболистом расторгнуто по обоюдному согласию.

Действующий контракт истекал в июне 2020-го года. Комбаров играл за красно-белых с 2010 года. Всего в составе клуба он провел 274 матча, в которых забил 27 мячей.

По информации "СЭ", наибольшие шансы подписать Комбарова у самарских "Крыльев". Ранее "Спартак" расстался с Денисом Глушаковым.