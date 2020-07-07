«Спартак» подтвердил отставку Цорна

Томас Цорн покидает «Спартак», сообщает официальный Twitter клуба. Ранее он был генеральным директором клуба.

Томас Цорн покидает «Спартак»



Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение об освобождении с должности Томаса Цорна, который занимал позицию генерального директора.



Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/rq9GZV8nCn — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 7, 2020

«Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном (позднее твит был удален, а новом сообщении была уже другая формулировка — «об освобождении с должности Томаса Цорна» — Прим. «СЭ»), который занимал позицию генерального директора, — говорится в сообщении. — Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. В настоящее время футбольным клубом «Спартак-Москва» рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни».

В сезоне-2019/20 красно-белые, набрав 32 очка в 26 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».