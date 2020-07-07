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«Спартак» подтвердил отставку Цорна

7 июля 2020, 15:05
Томас Цорн. Фото ФК «Спартак»
Томас Цорн. Фото ФК «Спартак»
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Томас Цорн покидает «Спартак», сообщает официальный Twitter клуба. Ранее он был генеральным директором клуба.

«Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном (позднее твит был удален, а новом сообщении была уже другая формулировка — «об освобождении с должности Томаса Цорна» — Прим. «СЭ»), который занимал позицию генерального директора, — говорится в сообщении. — Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. В настоящее время футбольным клубом «Спартак-Москва» рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни».

В сезоне-2019/20 красно-белые, набрав 32 очка в 26 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1280472230053449728/photo/1

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