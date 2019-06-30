"Спартак" почтил память советских воинов в Австрии

Футболисты и тренеры "Спартака" перед матчем против ЦСКА посетили мемориал советским воинам, погибшим в этой части Австрии весной 1945 года. О монументе, которы расположен на северной окраине городка Фюрстенфельд, "СЭ" рассказывал накануне.

В братской могиле лежат 269 советских солдат. 211 из них – неопознанные. Весной 1945 года Красная армия вела здесь ожесточенные бои. В Австрии немецкие войска сопротивлялись даже после подписания акта о капитуляции – пытаясь прорваться в американскую зону оккупации. Жизнь этих 269 человек оборвалась в самом конце войны. В учетной карточке воинского захоронения значатся даты – 10 апреля, 17, 19, 20…



До Победы оставалось совсем немного, эти солдаты ее не дождались – но тоже приближали, как могли.



Монумент австрийцы держат в порядке – вокруг скошена трава, установлена плита с информацией на русском и немецком языках.



Рядом еще одно захоронение – уже немецкое. Стройные ряды крестов с именами и без них – Йоахим, Отто, Вильгельм, "двое неизвестных немецких солдат", "трое неизвестных немецких солдат". Остатки третьей танковой дивизии вермахта были разгромлены именно в Австрии.



Тренировочная база "Спартака" находится в нескольких километрах от этого места. И очень правильно, что в клубе, даже в день матча против принципиального соперника нашли время и возможность посетить монумент.



Красно-белые выехали из отеля заранее и за два часа до матча прибыли к памятнику. Главный тренер Олег Кононов и игроки почтили память павших советских солдат и после этого отправились на стадион в Пеллау. (Дмитрий Зеленов)

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