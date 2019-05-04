"Спартак" обыграл "Урал" со счетом 1:0 в матче 27-го тура чемпионата России.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник красно-белых Фернанду, красиво пробивший из-за штрафной. Для бразильца этот мяч стал третьим в текущем сезоне премьер-лиги.

Отметим, что в последних пяти матчах команда одержала лишь вторую победу и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, "Урал" идет на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Фернанду, 82.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров (Араторе, 59), Бумаль, Бикфалви, Егорычев (Ильин, 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 76).

"Спартак": Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев (Игнатов, 89), Фернанду, Мельгарехо (Глушенков, 66), Зе Луиш, Ломовицкий (Ташаев, 46).

Предупреждения: Бумаль, 57. Ещенко, 57. Гулиев, 64. Егорычев, 67.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Гаврилин (Владимир).

4 мая. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 25733 зрителей.

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