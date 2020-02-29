«Спартак» победил «Динамо»
«Динамо» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России проиграло «Спартаку» (0:2). В составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев (29-я минута, с передачи новичка Александра Соболева) и Роман Зобнин (62-я минута, с передачи Бакаева). У хозяев новичок Николай Комличенко вышел на замену на 56-й минуте и дважды попал в каркас ворот гостей.
Зелимхан Бакаев воспользовался передачей Соболева, переиграл защитника и хлёстко пробил в нижний угол ворот бело-голубых.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020
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Зобнин поборолся за мяч в штрафной хозяев и точно пробил в дальний угол ворот Шунина.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020
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Благодаря этой победе «Спартак» обошел «Динамо» в турнирной таблице и поднялся с 10-й на девятую строчку с 25 очками — столько же баллов у «Уфы», «Арсенала» и «Урала».
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
20-й тур
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1)
Голы: Бакаев, 29 (0:1). Зобнин, 62 (0:2).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Нойштедтер, Хильемарк (Каборе, 80), Шиманьски (Комличенко, 56), Игбун (Филипп, 80), Нжи.
«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов (Ещенко, 90), Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Бакаев (Тил, 72), Понсе, Соболев (Ларссон, 83).
Предупреждения: Шуньич, 64. Рыков, 67.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).
29 февраля. Москва. Стадион «Динамо». 24946 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/