«Спартак» победил «Динамо»

«Динамо» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России проиграло «Спартаку» (0:2). В составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев (29-я минута, с передачи новичка Александра Соболева) и Роман Зобнин (62-я минута, с передачи Бакаева). У хозяев новичок Николай Комличенко вышел на замену на 56-й минуте и дважды попал в каркас ворот гостей.

Благодаря этой победе «Спартак» обошел «Динамо» в турнирной таблице и поднялся с 10-й на девятую строчку с 25 очками — столько же баллов у «Уфы», «Арсенала» и «Урала».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Бакаев, 29 (0:1). Зобнин, 62 (0:2).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Нойштедтер, Хильемарк (Каборе, 80), Шиманьски (Комличенко, 56), Игбун (Филипп, 80), Нжи.

«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов (Ещенко, 90), Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Бакаев (Тил, 72), Понсе, Соболев (Ларссон, 83).

Предупреждения: Шуньич, 64. Рыков, 67.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

29 февраля. Москва. Стадион «Динамо». 24946 зрителей.