«Спартак» и «Пари НН» встретятся в матче чемпионата России

«Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Спартака» и «Пари НН» будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Пари НН». С ключевыми событиями игры можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Спартаковцы набрали 34 очка в 17 турах РПЛ, а нижегородцы — 16 очков. В первом круге «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:0.