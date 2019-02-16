"Спартак" отправился в Турцию на четвертый сбор

"Спартак" отправился в Турцию на четвертый заключительный сбор в рамках подготовки ко второй половине сезона, информирует пресс-служба клуба.
В расположении Олега Кононова 24 футболиста:
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов и Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.
Защитник Самюэль Жиго и форвард Луиз Адриану присоединятся к команде непосредственно в Турции. Полузащитник Фернанду проходит запланированный курс лечения в Риме и на днях прибудет в расположение "Спартака". Хавбек Данила Полубояринов возвращается в расположение "Спартака-2".
Сбор в Белеке продлится до 23 февраля. Красно-белые проведут в Турции два контрольных матча: 19 февраля с "Оренбургом", а 23-го - с "Шерифом".
На данном этапе команда будет работать в закрытом режиме: доступ журналистов на тренировки и на матчи будет ограничен.
✈️ #Спартак вылетает на четвертый сбор– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 февраля 2019 г.
👤 Список игроков: https://t.co/8EWuy8hIz6#КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/UtsXCa9sRz
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-02-16-spartak_vyletayet_na_chetvertyy_sbor/