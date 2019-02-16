"Спартак" отправился в Турцию на четвертый сбор

"Спартак" отправился в Турцию на четвертый заключительный сбор в рамках подготовки ко второй половине сезона, информирует пресс-служба клуба.

В расположении Олега Кононова 24 футболиста:

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;



Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов и Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Софьян Ханни;



Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.

Защитник Самюэль Жиго и форвард Луиз Адриану присоединятся к команде непосредственно в Турции. Полузащитник Фернанду проходит запланированный курс лечения в Риме и на днях прибудет в расположение "Спартака". Хавбек Данила Полубояринов возвращается в расположение "Спартака-2".

Сбор в Белеке продлится до 23 февраля. Красно-белые проведут в Турции два контрольных матча: 19 февраля с "Оренбургом", а 23-го - с "Шерифом".

На данном этапе команда будет работать в закрытом режиме: доступ журналистов на тренировки и на матчи будет ограничен.

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