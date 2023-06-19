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Лазарев рассказал о том, каким ему запомнился Головин по академии ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о том, каким ему запомнился Александр Головин по академии ЦСКА.

«Жил в интернате вместе с Головиным, знаком с Никитой Черновым. С Головиным вместе могли поиграть в свободное время. Ему было 17 лет, а мне — 11. Я поражался насколько он техничный игрок, какими обладает навыками. Знал, что он будет в России одним из ключевых игроков. Продолжаю следить за ним в «Монако», хотел бы сыграть против него. Он — фантастический игрок. Как человек Головин запомнился простым, добрым пацаном. Часто гонял меня за чипсами в магазин, и я ему их приносил. Рядом с интернатом был магазин, и, так скажем, были моменты, когда «старички» отправляли молодых. Им было лень, они играли в фифу и говорили: «Влад, сгоняй, прикупи что-нибудь». Ну а как я откажу Головину?» — приводит слова Лазарева Metaratings.ru.

Головин был в системе ЦСКА с 2012 по 2018 год.

В сезоне-2022/23 Головин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/lazarev-golovin-v-akademii-cska-zapomnilsya-prostym-i-dobrym-pacanom-gonyal-menya-za-chipsami-v-magazin-259991/
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5
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