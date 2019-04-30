"Спартак" понес наказание за ряд инцидентов с болельщиками во время домашнего матча 26-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:1). Игра прошла в Москве в понедельник, 29 апреля.

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, болельщики "Спартака" использовали одно шумовое устройство, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. За скандирование фанатами красно-белых нецензурных выражений наказание – 100 тысяч рублей. Также главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны. (РИА "Новости")

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