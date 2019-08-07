"Спартак" оштрафовали на 210 тысяч рублей, "Динамо" – на 195 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (0:0).

– На трибуне присутствовали несогласованные и оскорбительные баннеры со стороны болельщиков "Спартака". За это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также "Спартак" получил штраф в 80 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники – 6 шашек и 2 файеров. Помимо этого, болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения – клуб получил штраф в 30 тысяч, – сказал Григорьянц.

– Что касается "Динамо", то болельщики этого клуба вывесили несогласованный баннер, клуб оштрафован на 25 тысяч рублей. Болельщики "Динамо" использовали 7 стробоскопов, 2 из них упали на нижний ярус трибуны без зрителей. За использование и бросание пиротехники "Динамо" 150 тысяч рублей. Кроме этого, болельщики сине-бело-голубых также скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. (Иван Торопцев)