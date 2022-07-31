Широков считает, что «Оренбург» может навязать борьбу «Спартаку»

Экс-футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура РПЛ красно-белых против «Оренбурга».

«Является ли «Спартак» стопроцентным фаворитом? А есть какие-то другие варианты? «Спартак», играющий дома после хорошей по счету победы, является безусловным фаворитом, как бы хорошо «Оренбург» не сыграл в предыдущем туре. Тем не менее, «Оренбург» безусловно может навязать борьбу», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве в воскресенье, 31 июля, начало — в 17.30 мск.