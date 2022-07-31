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Сегодня, 13:24

Широков — о матче с «Нижним Новгородом: «ЦСКА придется приложить усилия»

Широков рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с «Нижним Новгородом»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ красно-синих против «Нижнего Новгорода».

«В прошлом туре «Нижний Новгород» потерпел не совсем заслуженное разгромное поражение в «Химках». Поэтому при большом количестве публики команда захочет отыграться. Не думаю, что у ЦСКА все будет так же хорошо, как это было до этого. Придется приложить усилия», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

31 июля игра «Нижний Новгород» — ЦСКА начнется в 15.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Роман Широков
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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