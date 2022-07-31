Широков рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с «Нижним Новгородом»

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ красно-синих против «Нижнего Новгорода».

«В прошлом туре «Нижний Новгород» потерпел не совсем заслуженное разгромное поражение в «Химках». Поэтому при большом количестве публики команда захочет отыграться. Не думаю, что у ЦСКА все будет так же хорошо, как это было до этого. Придется приложить усилия», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

31 июля игра «Нижний Новгород» — ЦСКА начнется в 15.00 по московскому времени.