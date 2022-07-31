«Спартак» — «Оренбург»: почему так долго отменялся пенальти?

На 31-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» арбитр Артем Чистяков ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, усмотрев нарушение правил в действиях Никиты Чернова против Джимми Марина. Ошибка рефери была очевидной — странно, что в общей сложности потребовалось больше трех минут, чтобы в этом убедиться и отменить первоначальное решение.

31 июля. «Спартак» — «Оренбург».

Спартаковец не фолил, Марин упал сам. Чистяков занимал не лучшую позицию для оценки единоборства, но рискнул указать на 11-метровую отметку. Видеоарбитр Владимир Москалев провел проверку, предложил судье посмотреть видеозапись — и справедливость восторжествовала.