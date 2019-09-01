«Спартак» опубликовал видео тренировки перед матчем с «Зенитом»
12:16
«Спартак» провел тренировку перед матчем восьмого тура чемпионата России с «Зенитом». Видео с ее фрагментами опубликовано на канале красно-белых в Youtube.
Матч «Спартак» — «Зенит» начнется в 19.00 по московскому времени.
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Как закончится матч 8-го тура премьер-лиги «Спартак» - «Зенит»?
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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