«Спартак» опубликовал видео тренировки перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» провел тренировку перед матчем восьмого тура чемпионата России с «Зенитом». Видео с ее фрагментами опубликовано на канале красно-белых в Youtube.

Матч «Спартак» — «Зенит» начнется в 19.00 по московскому времени.

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