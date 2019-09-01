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«Спартак» опубликовал видео тренировки перед матчем с «Зенитом»

12:16
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«Спартак» провел тренировку перед матчем восьмого тура чемпионата России с «Зенитом». Видео с ее фрагментами опубликовано на канале красно-белых в Youtube.

Матч «Спартак» — «Зенит» начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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