«Спартак» одержал волевую победу над «Шахтером»

«Спартак» в товарищеском матче на сборе в Дубае обыграл солигорский «Шахтер» со счетом 2:1.

Москвичи пропустили первыми — на 26-й минуте гол забил экс-защитник красно-белых Егор Филипенко.

Свои голы «Спартак» забил уже в конце встречи. На 77-й минуте отличился Айртон, а на 79-й гол с передачи Педро Роши забил Александр Соболев.

Завтра «Спартак» сыграет с «Ригой».

Тренировочные сборы «Спартака» продлятся до 8 февраля. Московский клуб выиграл первый товарищеский матч, обыграв «Пахтакор» из Узбекистана (2:1).

Товарищеский матч

«Спартак» — «Шахтер С» — 2:1 (0:1)

Голы: Филипенко, 25 (0:1). Айртон, 76 (1:1). Соболев, 80 (2:1).

«Спартак»: Максименко, Маслов (Ещенко, 71), Гапонов, Джикия (Кутепов, 71), Маркитесов (Айртон, 71), Урунов, Крал (Хендрикс, 71), Умяров (Зобнин, 71), Мозес (Игнатов, 71), Ларссон (Педро Роша, 71), Понсе (Соболев, 71).

«Шахтер»: Гутор, Бегунов (Шевченко, 46), Секе, Океухи, Антич, Сачивко, Кендыш, Ахмеди, Филипенко, Дарбо, Стасевич.

Предупреждения: Маркитесов, 40. Секе, 70. Урунов, 78. Игнатов, 86.

6 февраля. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».