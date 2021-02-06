Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как изменилось отношение к молодым футболистам по сравнению с тем, когда он дебютировал в профессиональном футболе.

— Знаете, буквально на днях с Магомедом Оздоевым обсуждали: как раньше жилось молодым в командах и как сейчас. В мое время всякое бывало. Помню, в Тамбове молодым вместо доктора процедуры делал — водил ультразвуком по больному месту травмированного.

Просто дали прибор и сказали делай то-то и то-то. Вот полчаса так сидел и лечил одного из ветеранов. Или, например, если сам придешь на легкий массаж, а тот же ветеран мог сказать — ты чего это тут разлегся, иди отсюда. Мол, сколько тебе лет, что тоже процедуры захотел, — приводит слова Жиркова сайт «Зенита».

— А в ЦСКА?

— Там ветеранами были Рахимич, Гусев. За ними ничего подобного точно не водилось. Когда только пришел, мне все время что-то подсказывали, но никто не кричал. Ребята понимали — если, скажем, потеряю мяч и мне после этого напихать, то буду бояться сделать что-то в следующий раз — по воротам пробить или в обводку пойти. С нынешней молодежью тоже нечто подобное может произойти, если на нее кричать.

— А в сборной как было в 2005-м, когда вы дебютировали?

— Там Хохлов мог что-нибудь сказать. Что-то такое, помню, как раз и было в моей первой игре с Италией. То ли мяч потерял, то ли передачу неточную отдал. Надо пересмотреть (улыбается). Но с Оздоевым мы пришли к выводу, что сейчас футбол в принципе меняется, всё в нем тоже. В том числе и отношение к молодым.

— Вас, как теперь уже ветерана, это радует или огорчает? Может, считаете, что сейчас у молодых слишком много свободы и надо бы пожестче?

— Ну нет, конечно. Хотя раньше что-то вроде дедовщины и в той же Англии было. Нам рассказывали, что в «Челси» молодые должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет, скажем, для Терри или еще кого-нибудь. Кофе приносить или еще что-нибудь в этом роде.

— Возможно, это закаляет характер?

— В Англии, может, свое видение таких вещей. Но вообще, это, наверно, смотря какой молодой игрок.

— В «Зените» для молодежи сейчас комфортные условия?

— Думаю, да.

— Не слишком тепличные?

— Главное, мне кажется, это тренировочный процесс, отношение ребят к делу. То, как они установки тренера выполняют, на поле в команде себя чувствуют. А что в быту — это второстепенно.

— К вам молодые обращаются с вопросами?

— Бывает. Просят подсказать что-то в том или ином моменте.

— А сами пытаетесь их чему-то учить?

— В смысле, напихать? (смеется) Если честно, сам никогда со своими подсказками или советами не лезу.

— Почему? У вас же такой опыт!

— Это не мое. Опять же давать советы своим детям — да. А тут — все же другое.