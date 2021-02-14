«Спартак» обыграл «Рязань» в Тарасовке
16:54
«Спартак» в рамках подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче обыграл «Рязань» со счетом 2:0. Встреча прошла в Тарасовке на подмосковной базе «Спартака» в закрытом режиме.
Голы забили Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.
Ранее «Спартак» обыграл в Дубае «Пахтакор», солигорский «Шахтер» и «Ригу».
20 февраля красно-белые сыграют с «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России.
Товарищеский матч
«Спартак» — «Рязань» — 2:0 (1:0)
?Голы: Понсе, 54 — 1:0. Ларссон, 55 — 2:0.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю