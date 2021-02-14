«Спартак» обыграл «Рязань» в Тарасовке

«Спартак» в рамках подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче обыграл «Рязань» со счетом 2:0. Встреча прошла в Тарасовке на подмосковной базе «Спартака» в закрытом режиме.

Голы забили Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.

Ранее «Спартак» обыграл в Дубае «Пахтакор», солигорский «Шахтер» и «Ригу».

20 февраля красно-белые сыграют с «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России.

Товарищеский матч

«Спартак» — «Рязань» — 2:0 (1:0)

?Голы: Понсе, 54 — 1:0. Ларссон, 55 — 2:0.