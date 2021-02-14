«Локомотив» разгромно проиграл «Локомотиву» из Тбилиси

«Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Марбелье проиграл одноименному клубу из Тбилиси со счетом 0:4. Один из голов в свои ворота забил Михаил Лысов.

Второй зимний сбор железнодорожников в Марбелье до 15 февраля.

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Локомотив» Тб- 0:4 (0:1)

Голы: Улад Омар, 33 (0:1). Лысов, 48 — в свои ворота (0:2). Улад Омар, 56 (0:3). Сихарулидзе, 79 (0:4).

«Локомотив»: Коченков, Лысцов, Петухов, Сильянов, Мурило (Магкеев, 46), Куликов, Берковский (Шарков, 60), Черный, Титков, Эдер, Агеев.

14 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».