«Локомотив» разгромно проиграл «Локомотиву» из Тбилиси
16:49
«Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Марбелье проиграл одноименному клубу из Тбилиси со счетом 0:4. Один из голов в свои ворота забил Михаил Лысов.
Второй зимний сбор железнодорожников в Марбелье до 15 февраля.
Товарищеский матч
«Локомотив» — «Локомотив» Тб- 0:4 (0:1)
Голы: Улад Омар, 33 (0:1). Лысов, 48 — в свои ворота (0:2). Улад Омар, 56 (0:3). Сихарулидзе, 79 (0:4).
«Локомотив»: Коченков, Лысцов, Петухов, Сильянов, Мурило (Магкеев, 46), Куликов, Берковский (Шарков, 60), Черный, Титков, Эдер, Агеев.
14 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».
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