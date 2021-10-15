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«Спартак» обыграл «Нижний Новгород» в матче молодежных команд

17:07
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В матче 12-го тура молодежного первенства России «Спартак» выиграл у «Нижнего Новгорода» (3:1).

Дубль в составе победителей сделал Артем Быковский. В другом матче «Динамо» обыграло «Строгино» (1:0) благодаря голу Владислава Лепехина с пенальти.

М-Лига

12-й тур

«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Спартак — мол.» (Москва) — 1:3 (1:1)

Голы: Винокуров, 22 (1:0). Быковский, 36 (1:1). Быковский, 79 (1:2). Муминов, 83 (1:3).

Судья: Тугашев (Уфа).

15 октября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Динамо — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Лепехин, 64 — с пенальти.

Судья: Голов (Омск).

15 октября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо»

«УОР №5» (Егорьевск) — «Химки — мол.» (Химки) — 1:1 (0:1)

Голы: Исмаилов, 35 — в свои ворота (0:1). Бовдуй, 61 (1:1).

Судья: Плиско (Ленинградская область).

15 октября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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