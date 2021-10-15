«Спартак» обыграл «Нижний Новгород» в матче молодежных команд
В матче 12-го тура молодежного первенства России «Спартак» выиграл у «Нижнего Новгорода» (3:1).
Дубль в составе победителей сделал Артем Быковский. В другом матче «Динамо» обыграло «Строгино» (1:0) благодаря голу Владислава Лепехина с пенальти.
М-Лига
12-й тур
«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Спартак — мол.» (Москва) — 1:3 (1:1)
Голы: Винокуров, 22 (1:0). Быковский, 36 (1:1). Быковский, 79 (1:2). Муминов, 83 (1:3).
Судья: Тугашев (Уфа).
15 октября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
«Динамо — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Лепехин, 64 — с пенальти.
Судья: Голов (Омск).
15 октября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо»
«УОР №5» (Егорьевск) — «Химки — мол.» (Химки) — 1:1 (0:1)
Голы: Исмаилов, 35 — в свои ворота (0:1). Бовдуй, 61 (1:1).
Судья: Плиско (Ленинградская область).
15 октября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
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