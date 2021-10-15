Ветеран ЦСКА назвал счет, с которым «Динамо» победит «Спартак» в дерби
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».
«Матч будет очень интересный, но, как сыграют команды, сложный вопрос. Динамовцы сейчас хорошо себя чувствуют, у них стабильное состояние, все больше подключается новых молодых игроков. «Спартак» пока на распутье, поэтому я ожидаю здесь ничейного результата. Это состязание двух столичных команд, и обе команды всегда к этому очень трепетно относятся, и болельщики в том числе. Начнут от обороны, как обычно, и «Спартак», и «Динамо». Дальше уже как получится, но контратака красно-белых мне не нравится. Оборона у них тоже слабая, хоть и Джикия забивает красивые голы, но забить гол и обороняться — это все-таки две разные вещи. Я ожидаю счет 1:1 или в ином случае 1:0, победа «Динамо», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.
Матч «Спартак» — «Динамо» начнется 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Банк Арена».
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