Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ветеран ЦСКА назвал счет, с которым «Динамо» победит «Спартак» в дерби

17:10
Теги:

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«Матч будет очень интересный, но, как сыграют команды, сложный вопрос. Динамовцы сейчас хорошо себя чувствуют, у них стабильное состояние, все больше подключается новых молодых игроков. «Спартак» пока на распутье, поэтому я ожидаю здесь ничейного результата. Это состязание двух столичных команд, и обе команды всегда к этому очень трепетно относятся, и болельщики в том числе. Начнут от обороны, как обычно, и «Спартак», и «Динамо». Дальше уже как получится, но контратака красно-белых мне не нравится. Оборона у них тоже слабая, хоть и Джикия забивает красивые голы, но забить гол и обороняться — это все-таки две разные вещи. Я ожидаю счет 1:1 или в ином случае 1:0, победа «Динамо», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Матч «Спартак» — «Динамо» начнется 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Банк Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Кинезиотейпирование — что это? Показания и эффект процедуры
Космонавт рассказал о возвращении киноэкипажа на Землю после инцидента на МКС
4
2