Ярцев: «Динамо» уже смело смотрит в будущее и может всерьез проверить, вышел ли «Спартак» из кризиса»

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Георгий Ярцев высказался о предстоящем московском дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

«Главный козырь — появление интересной молодежи: Тюкавина, Захаряна, Грулева, Евгеньева. Видно, что они рвутся в большую игру, хотят поскорее стать своими. На это уже обратил внимание Карпин, который определил Захаряна с Тюкавиным и Евгеньевым в список сборной. Большая заслуга в появлении новой динамовской волны Сандро Шварца, не побоявшегося с ходу доверить ей место в составе. Хотя для тренера, только принявшего команду, это серьезный риск. Плюс сработала оперативная селекция, благодаря которой появились кандидаты в сборную Фомин с Макаровым, хорват Моро, поляк Шиманьски. «Динамо» уже смело смотрит в будущее. И может всерьез проверить, действительно ли «Спартак» вышел из кризиса», — рассказал Ярцев.

16 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано на 19.00 (мск). «Красно-белые» занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 10 играх.

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