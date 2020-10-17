«Спартак» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Химки» со счетом 3:2.

В составе красно-белых отличились Александр Кокорин, забивший с пенальти дебютный мяч за команду, Эсекиэль Понсе, Джордан Ларссон. Подмосковный клуб в начале второго тайма открыл счет после удара арендованного у красно-белых Резиуана Мирзова и в конце ответил мячом Брайна Идову.

За московский клуб дебютировал полузащитник Виктор Мозес, заменивший Наиля Умярова на 56-й минуте. Также впервые вышел на поле 19-летний Степан Оганесян.

После этого матча «Спартак» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице. Столько же очков у лидирующего «Зенита». «Химки» с 6 очками расположились на 14-й строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Химки» — «Спартак» (Москва) — 2:3 (0:0)

Голы: Мирзов, 48 (1:0). Кокорин, 58 — с пенальти (1:1). Понсе, 63 (1:2). Ларссон, 77 (1:3). Идову, 85 (2:3).

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон (Долгов, 90+2), Логашов, Боженов, Трошечкин (Могилевец, 88), Глушаков, Кухарчук (Липовой, 70), Мирзов, Идову, Дядюн (Конате, 70).

«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов (Ещенко, 90+3), Кутепов, Гапонов, Зобнин (Маркитесов, 90+3), Крал, Умяров (Мозес, 55), Кокорин (Оганесян, 80), Айртон, Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Трошечкин, 7. Понсе, 29. Маслов, 31. Мирзов, 40. Кухарчук, 52. Логашов, 57. Кокорин, 70. Глушаков, 87. Данилкин, 90+1.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Волошин (Смоленск). Елеференко (Москва).

17 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».