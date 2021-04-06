«Динамо» ведет переговоры о продлении контракта с игроком молодежной сборной России

По данным «СЭ», «Динамо» ведет переговоры о продлении контракта с 18-летним нападающим Константином Тюкавиным. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за бело-голубых 10 матчей, забил в них 4 гола и отдал одну результативную передачу. Участвовал в молодежном чемпионате Европы, сыграв на нем в трех матчах.

(Константин Алексеев)