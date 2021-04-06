«Динамо» ведет переговоры о продлении контракта с игроком молодежной сборной России
15:30
По данным «СЭ», «Динамо» ведет переговоры о продлении контракта с 18-летним нападающим Константином Тюкавиным. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне форвард сыграл за бело-голубых 10 матчей, забил в них 4 гола и отдал одну результативную передачу. Участвовал в молодежном чемпионате Европы, сыграв на нем в трех матчах.
(Константин Алексеев)
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