В распоряжении «СЭ» появилось письмо в адрес председателя комитета по этике РФС Семена Андреева за подписью запредседателя совета директоров «Спартака» Сергея Михайлова с просьбой дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева в интервью ТАСС.

Руководитель петербуржского клуба заявил, что известный эпизод между Дзюбой и Азмуном в чемпионской раздевалке после матча с «Краснодаром» связан с предстоящим 19 июля полуфиналом против красно-белых: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Реакция комитета по этике пока не известна. (Вячеслав Короткин)