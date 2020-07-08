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«Спартак» обратился в комитет по этике по поводу высказывания гендиректора «Зенита» о сцене Дзюба — Азмун

8 июля 2020, 13:08
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит» «Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза. Фото "СЭ"
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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В распоряжении «СЭ» появилось письмо в адрес председателя комитета по этике РФС Семена Андреева за подписью запредседателя совета директоров «Спартака» Сергея Михайлова с просьбой дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева в интервью ТАСС.

Руководитель петербуржского клуба заявил, что известный эпизод между Дзюбой и Азмуном в чемпионской раздевалке после матча с «Краснодаром» связан с предстоящим 19 июля полуфиналом против красно-белых: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Реакция комитета по этике пока не известна. (Вячеслав Короткин)

«Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза. Фото "СЭ"
«Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза. Фото «СЭ»

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