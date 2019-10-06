«Спартак» не был так низко со времен Романцева
После 12 туров «Спартак» имеет в своем активе 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Последний раз красно-белые находились так низко по прошествии этого отрезка под руководством Олега Романцева в сезоне-2003, тогда москвичи даже набрали на очко меньше. Также «Спартак» второй раз в российской истории проиграл половину из 12 стартовых матчей чемпионата страны. В прошлый раз подобное происходило в сезоне-2004, когда командой руководил итальянец Невио Скала. (Денис Аль-Юсифи)
Худшие 12 туров в российской истории «Спартака»
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
Итоговое место
|
2003
|
Олег Романцев
|
3
|
4
|
5
|
14-17
|
13
|
12-е
|
10-е
|
2019/20
|
Олег Кононов (11), Сергей Кузнецов (1)
|
4
|
2
|
6
|
13-15
|
14
|
12-е
|
?
|
2004
|
Невио Скала
|
4
|
2
|
6
|
21-24
|
14
|
9-е
|
8-е
|
2014/15
|
Мурат Якин
|
5
|
4
|
3
|
17-16
|
19
|
9-е
|
6-е
|
2010
|
Валерий Карпин
|
4
|
4
|
3
|
14-12
|
16
|
8-е
|
4-е
|
2011/12
|
Валерий Карпин
|
5
|
2
|
5
|
11-14
|
17
|
8-е
|
4-е*
*По итогам 30 туров
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