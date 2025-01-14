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Сегодня, 15:51

«Спартак» назвал состав на первый тренировочный сбор

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала состав команды на первый тренировочный сбор, который пройдет в Турции.

В состав вошли 33 футболиста. 14 января красно-белые прилетели в Анталью, откуда команда доедет до Белека, где будет тренироваться до 20 января.

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Тихомиров;

Защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин (первую часть сезона провел на правах аренды в «Торпедо»), Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов;

Полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Руслан Войцеховский, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев и Наиль Умяров;

Нападающие: Артем Быковский, Виталий Дунай (ранее выступал под фамилией Карпенко), Николай Ищенко, Шамар Николсон и Манфред Угальде.

На тренировочном сборе в Турции «Спартак» в закрытом режиме сыграет против новороссийского «Черноморца». Игра пройдет в формате трех таймов по 45 минут.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два балла.

Источник: ФК «Спартак»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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