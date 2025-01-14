«Спартак» досрочно вернул Коледина из аренды в «Торпедо»

«Спартак» принял решение о досрочном возвращении из аренды в «Торпедо» защитника Юрия Коледина, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Вместе со «Спартаком» Коледин отправится на первый сбор команды в Турции, в рамках которого красно-белые сыграют товарищеский матч против «Черноморца».

20-летний защитник присоединился к «Торпедо» в сентябре 2024 года. В активе футболиста 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 9 матчах за московский клуб во всех турнирах.