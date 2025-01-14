«Спартак» досрочно вернул Коледина из аренды в «Торпедо»
«Спартак» принял решение о досрочном возвращении из аренды в «Торпедо» защитника Юрия Коледина, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Вместе со «Спартаком» Коледин отправится на первый сбор команды в Турции, в рамках которого красно-белые сыграют товарищеский матч против «Черноморца».
20-летний защитник присоединился к «Торпедо» в сентябре 2024 года. В активе футболиста 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 9 матчах за московский клуб во всех турнирах.
Источник: Официальный сайт «Торпедо»
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|
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|
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|18
|2
|8
|8
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|14
|
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|18
|2
|7
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|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
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|2.03
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
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|
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Мирлинд Даку
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|
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Бителло
Динамо
|8
|
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Зенит
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
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Оренбург
|14
|1
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|1
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