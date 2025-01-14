Юран не стал опровергать слова Черчесова о случайных голах Угальде

Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова по поводу игры нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

Ранее Черчесов заявил, что костариканец «случайно забил «Нижнему» и еще кому-то», а теперь агенты идут на «шантаж» и просят повысить форварду зарплату.

«Если мы рассматриваем его игру по РПЛ, то я считаю, что он неплохой игрок. Манфред показывает себя неплохо, забивает. На фоне нашего чемпионата он похож на нападающего, но я повторюсь, нужно смотреть, как он будет играть дальше», — сказал Юран «СЭ».

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.

Денис Сафронов