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Сегодня, 00:27

«Спартак» может подписать полузащитника «Ривер Плейт» Барко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эсекьель Барко (справа).
Фото Global Look Press

«Спартак» интересуется полузащитником «Ривер Плейт» Эсекьелем Барко, сообщает журналист Херман Гарсия Грова.

По данным источника, московский клуб предложил 16 миллионов долларов за 25-летнего аргентинца.

Журналист утверждает, что в случае, если стороны найдут возможность осуществить сделку с учетом санкций, трансфер произойдет в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач за «Ривер Плейт». Контракт футболиста с аргентинским клубом действует до конца 2026 года.

Футбол
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
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