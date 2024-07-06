«Чемпионат»: «Спартак» согласовал контракт на 4 года с полузащитником «Ривер Плейт» Барко

«Спартак» подпишет полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, утверждает «Чемпионат».

По данным источника, московский клуб согласовал контракт с 25-летним аргентинцем на 4 года. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.

В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека может обойтись «Спартаку» в 16 миллионов долларов.