«Чемпионат»: «Спартак» согласовал контракт на 4 года с полузащитником «Ривер Плейт» Барко
«Спартак» подпишет полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, утверждает «Чемпионат».
По данным источника, московский клуб согласовал контракт с 25-летним аргентинцем на 4 года. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.
В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что трансфер хавбека может обойтись «Спартаку» в 16 миллионов долларов.
Источник: Чемпионат
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