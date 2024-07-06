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Сегодня, 03:15

«Чемпионат»: «Спартак» согласовал контракт на 4 года с полузащитником «Ривер Плейт» Барко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эсекьель Барко.
Фото Global Look Press

«Спартак» подпишет полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, утверждает «Чемпионат».

По данным источника, московский клуб согласовал контракт с 25-летним аргентинцем на 4 года. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.

В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека может обойтись «Спартаку» в 16 миллионов долларов.

Источник: Чемпионат
Футбол
РПЛ
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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