Тренер «Атлетико Тальерес» считает, что «Зенит» мог бы выступать в Кубке Либертадорес

Главный тренер «Атлетико Тальерес» Вальтер Рибонетто предположил, может ли «Зенит» выступать на уровне команд Кубка Либертадорес.

«Кубок Либертадорес? «Зенит» готов спокойно играть в данном виде соревнований. У них большие игроки, высокая иерархия, великолепные качества. Очень много вкладываются в команду. Бесспорно, они могут играть на уровне этого чемпионата», — сказал Рибонетто.

5 июля «Зенит» обыграл «Атлетико Тальерес» (1:0) в матче Летнего Кубка.