«Спартак» может переключиться с Солари на другие кандидатуры вингеров

«Спартак» начал изучать новые кандидатуры крайних полузащитников на латиноамериканском рынке после неудачных переговоров по трансферу игрока «Ривер Плейта» Пабло Солари.

Как сообщает Metaratings.ru, красно-белых не устраивают финансовые требования аргеентинца, однако сделка все еще возможна.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 млн евро.