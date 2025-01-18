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Сегодня, 14:30

Кузнецов считает, что Головин и Обляков способны заиграть в Испании

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА и ряда испанских клубов Дмитрий Кузнецов предположил, кто из действующих российских футболистов мог бы заиграть в испанской лиге.

«На мой взгляд, Александр Головин мог бы заиграть в «Атлетико». Думаю, что он хорошо бы вписался в банду Диего Симеоне. Александр является техничным футболистом с сильным характером, который любит борьбу.

Иван Обляков также имеет все для того, чтобы выступать в чемпионате Испании. Мне кажется, что в хорошей команде Иван больше бы раскрылся. Обляков — это очень думающий, умный игрок. Он хорош не только в завершающей фазе, но и в развитии атак», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник «Монако» Головин забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 21 матче во всех турнирах. Контракт 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

На счету хавбека ЦСКА Ивана Облякова четыре гола и пять результативных пасов в 24 играх. Соглашение 26-летнего футболиста с армейцами действует до лета 2027-го.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Иван Обляков
Дмитрий Кузнецов
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 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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