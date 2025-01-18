Кузнецов считает, что Головин и Обляков способны заиграть в Испании

Бывший игрок ЦСКА и ряда испанских клубов Дмитрий Кузнецов предположил, кто из действующих российских футболистов мог бы заиграть в испанской лиге.

«На мой взгляд, Александр Головин мог бы заиграть в «Атлетико». Думаю, что он хорошо бы вписался в банду Диего Симеоне. Александр является техничным футболистом с сильным характером, который любит борьбу.

Иван Обляков также имеет все для того, чтобы выступать в чемпионате Испании. Мне кажется, что в хорошей команде Иван больше бы раскрылся. Обляков — это очень думающий, умный игрок. Он хорош не только в завершающей фазе, но и в развитии атак», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник «Монако» Головин забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 21 матче во всех турнирах. Контракт 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

На счету хавбека ЦСКА Ивана Облякова четыре гола и пять результативных пасов в 24 играх. Соглашение 26-летнего футболиста с армейцами действует до лета 2027-го.