«Спартак» может не попасть в тройку». Кафельников дал прогноз на сезон

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников — о первом месте команды Доменико Тедеско. Красно-белые в 6-м туре РПЛ обыграли тульский «Арсенал» (2:1) и на время поднялись на первую строчку в турнирной таблице.

— В прошлом сезоне вы скептически относились к игре и результатам красно-белых. Но сейчас-то «Спартак» вас убеждает?

— Чем убеждает?

— Результатами, местом в таблице.

— Не убеждает.

— Почему?

— Я, пожалуй, пока солидарен с Владиславом Радимовым, который считает, что «Спартак» не окажется в тройке по итогам сезона. Оптимизма по поводу будущего у меня нет... Исхожу из того, что реальный подбор игроков может не позволить команде забраться высоко.

— У кого состав сильнее? У «Зенита»?

— Не только у питерцев. Есть еще «Локомотив», «Краснодар». ЦСКА вон усиливается. Кроме того, там играет Влашича, которого я считаю лучшим футболистом РПЛ на сегодняшний день. Не знаю, будут ли у красно-белых еще приобретения. Если мы не усилимся, то будет очень плохо. А ведь еще ходят слухи по продаже Жиго?

— Его сватают во Францию.

— Ну тогда это вообще катастрофа! Так что рано делать какие-то глобальные выводы. Конечно, хорошо, что пока мы первые. Но... Будущее, по-моему, довольно туманное. (Виталий Айрапетов)