«Спартак» — «Локомотив»: прогнозы на матч РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в 23-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Мнение экспертов

Константин Генич, телекомментатор

«Надо ждать голевой феерии, потому что последние матчи 4:2, 3:1, 3:2. Как правило, футбол результативный, и оборона не дорабатывает, проигрывает атаке», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Владислав Радимов, тренер, бывший полузащитник сборной России

«Чистая победа «Спартака». «Локомотиву» тяжело даются матчи против команд, у которых поставлена игра в атаке. А сам «Локомотив» не в порядке в обороне, и «Спартак» может сам забирать мяч», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Владимир Гранат, бывший защитник сборной России

«Игра закончится со счетом 2:1. Это дерби, а «Спартак» играет дома. Пусть он и победит», — сказал Гранат в интервью «СЭ».

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают, что «Спартак» — фаворит дерби. Победу красно-белых можно взять с коэффициентом 1.90, вероятность исхода — примерно 48%. Успех железнодорожников и ничья доступны за одинаковые 3.85 (26%).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.