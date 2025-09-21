«Спартак» — «Крылья Советов»: Игнатенко вывел самарцев вперед

«Крылья Советов» открыли счет в матче против «Спартака» в 9-м туре РПЛ — 1:0.

На 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.